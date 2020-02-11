Звезду «Льда» Аглаю Тарасову позвал сниматься американский режиссер

Обладательницу «Золотого орла», актрису Аглаю Тарасову позвал сниматься у себя американский режиссер. Об этом артистка рассказала Федору Бондарчуку в программе «Кино в деталях». Тарасова рассказала, что специалистке ее порекомендовал коллега по камере – Алексей Серебряков. Сам актер уже был утвержден на роль.

«Мако Камицуна когда-то была монтажером «Мира Дикого Запада» с Энтони Хопкинсом. У нее большой кредит доверия в Америке. Семь лет назад она сняла короткометражку с Чулпан Хаматовой. Сейчас она перезапускается с большим проектом. Утвержденный Леша порекомендовал ей меня. Я прилетела в Нью-Йорк, мы познакомились», — рассказала она.

Первые пробы Тарасовой помогал записывать режиссер Александр Котт. После них режиссер попросила Аглаю попробовать еще раз. Вторая попытка оказалась более удачной – россиянку утвердили, а Камицуна призналась – встреча с Аглаей – лучшее, что могло произойти с ней в этом году.

«Это, конечно, не голливудская картина, которая по всему миру будет транслироваться. Но это американский арт-хаус, и для меня это прекрасный опыт, я жду его с большим нетерпением», — отметила Тарасова.