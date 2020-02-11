«Шутим с друзьями на эту тему иногда»: Рустам Солнцев призвал бороться со страхом ВИЧ смехом

Рустам Солнцев поделился с журналистами своим взглядом на тему эпидемии ВИЧ в России. Общественное внимание на существующую, но табуированную проблему обратил Юрий Дудь, выпустив документальный фильм. Только за первые несколько часов ленту посмотрели почти миллион человек.

Рустам Солнцев рассказал порталу Teleprogramma.pro, что для него информация о высокой заболеваемости новостью не стала. Шоумен похвалил блогера за готовность освещать проблему и подчеркнул – такие вещи замалчивать нельзя, ведь общественность должна быть информирована и готова к возникновению непредвиденных ситуаций.

Что касается дискредитации больных ВИЧ и СПИД, то Солнцев подметил – на сегодняшний день в России люди травят друг друга и по менее весомым поводам. Так, пунктом для непринятия другого человека запросто может стать возраст, а ВИЧ – это серьезное и очень пугающее заболевание, поэтому подобное поведение также неудивительно. Солнцев отметил – он активно следит за своим здоровьем и призывает делать это других.

«Мне кажется, у нас половина России с ВИЧ сейчас. Мы даже с друзьями шутим на эту тему иногда. А что делать? Врагу нужно смеяться в лицо, только тогда не будет так страшно, наверное. Я слежу за своим здоровьем, регулярно сдаю все эти анализы. У меня с этим, слава Богу, все в порядке. Я должен быть уверен в том, что это так», — резюмировал он.