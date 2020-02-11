«Про эпидемию не говорят»: Дудь посвятил фильм ВИЧ-инфицированным в России

Юрий Дудь выпустил скандальный фильм, посвященный проблеме ВИЧ-инфицированного населения — «ВИЧ в России — эпидемия, про которую не говорят». За два часа документального повествования журналист успел затронуть массу не самых удобных вопросов — тех, которые, как сам отметил Дудь, задавать не принято. Блогер подчеркнул — на сегодняшний день существование и активное распространение ВИЧ-инфекции является реальной проблемой, но трубят об этом лишь отдельные активисты, хотя обсуждать вопрос нужно на официальном уровне.

«В России живет более миллиона людей с ВИЧ. Только в прошлом году в нашей стране умерли от СПИДа 37 000 человек, в среднем — это 100 человек в день. По числу новых заболеваний ВИЧ Россия сравнима — и в это действительно невозможно поверить — со многими странами Африки. Мы хотели рассказать людям, как не стать частью этой статистики. Но есть и еще одна большая проблема — люди, живущие с ВИЧ в России, регулярно подвергаются дискриминации», — рассказал автор фильма.

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В своей работе Дудь затрагивает такие важные проблемы, как способы и пути заражения, могут ли носители рожать жизнеспособных детей, зачем в школе обязательно нужно вводить уроки полового воспитания. Спикерами Юрия стали не только заразившиеся люди, но и специалисты — директор фонда «СПИД.Центр» Антон Красовский, директор организации «СПИД, статистика, здоровье» Денис Годлевский и другие.

Красовский отметил, что на сегодняшний день реальное освещение проблемы не вполне выгодно контролирующим органам, ведь главной задачей россиян является банальное выживание. Люди нередко уверены, что проблема заражения осталась в 90-х, однако в зоне риска может оказаться практически каждый из-за банальной неосторожности.

После выхода фильма в социальных сетях началось активное обсуждение предоставленных фактов. Так, многие рядовые подписчики заявили, что для них документальная лента стала поводом обратиться в аптеку и купить тест-полоску. «Я раньше и не задумывался над существованием проблемы, а теперь попрошу у фармацевта», «Одно из самых полезных видео за последнее время», «Очень полезная тема», — писали они.