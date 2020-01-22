Рустам Солнцев назвал ситуацию с Водонаевой абсурдной

Бывший участник «Дома-2» считает, что ее слова раздули журналисты и виноваты именно они.

Рустам Солнцев обратился в своем аккаунте Instagram к Вячеславу Володину, председателю Госдумы. Он ранее отреагировал на слова Водонаевой о «рожающем быдле» ради маткапитала. Спикер предложил оштрафовать звезду «Дома-2» на 100 млн рублей по статье за оскорбление общества.

Коллега по телестройке Рустам Солнцев заявил в своем видеообращении, что привлекать Алену не за что.

«Вячеслав Викторович, дорогой, а что будет в штрафе написано? 100 миллионов за то, что 15 лет назад фотографировалась на «Доме-2» без трусиков и лифчика? Так? Нет у нас таких штрафов и нет таких норм», — сказал он.

Шоумен заметил, что Водонаева выразила свое мнение в личном блоге, не обращаясь в СМИ. А раздули тему журналисты. И именно с них Рустам предложил делать спрос. Дескать, это нужно было им, а не звезде популярного шоу, которая в своем Instagram может делать все, что угодно. В итоге Солнцев назвал ситуацию абсурдной.