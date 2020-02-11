Борис Дергачев прокомментировал слухи о романе с Анастасией Калашниковой

В эксклюзивном интервью порталу Teleprogrammа.pro исполнитель одной из главных ролей в сериале «Фитнес» Борис Дергачев высказался по поводу слухов о его служебном романе. Ему приписывали отношения с актрисой Анастасией Калашниковой, которая в сериале «Триада» сыграла Милану, после того, как в Сети появился их совместный фотоснимок. На прямой вопрос журналиста, вместе ли они, актер ответил:

«Нет. Эти фотографии, после которых появились новости, были сделаны на мой телефон. Мы встретились за границей и сфоткались, она выложила снимок в Сеть, а рядом ее парень сидел. Я спрашиваю: а зачем? Сейчас же напишут, и понеслось», — вспомнил Дергачев.

В настоящее время актер встречается с девушкой, но не спешит называть ее имя. Он отметил, что его избранница тоже из актерской среды.

«Пока не скажу, кто она. Не надо озвучивать, пусть будет, как есть — тишина», — заинтриговал читателей Борис.

Тем временем, совсем скоро на телеканале «Супер» будет дан старт новому, третьему по счету сезону сериала «Фитнес».