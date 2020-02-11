«Туплю в Instagram»: актер Борис Дергачев рассказал, что делает в свободное время

Популярный российский актер, звезда сериала «Фитнес» Борис Дергачев в эксклюзивном интервью Teleprogramma.pro рассказал, что сейчас задействован во множестве творческих проектов, среди которых работа над продолжением фильма «Гуляй, Вася». И если появляется свободное время, то он разгружает мозг:

«Лежу, читаю, смотрю шоу на YouTubе, туплю в Instagram, чтобы мозг отдохнул. А в прошлом году весь мой отдых занимала подготовка к следующему проекту», — рассказал, чем в свободное время предпочитает заниматься, Дергачев.

В самое ближайшее время на телеканале «Супер» состоится премьера третьего сезона сериала «Фитнес», в котором Борис Дергачев играет одного из центральных персонажей. На этот раз герой Бориса попробует на себе роль руководителя. Это для персонажа будет совершенно новый опыт.