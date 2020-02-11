Звезда «Фитнеса» Борис Дергачев: о съемках третьего сезона, о романе с актрисой и коронавирусе

Популярный актер рассказал в интервью Teleprogramma.pro о том, как поступил бы, окажись на месте своего героя из «Триады».

Совсем скоро на телеканале «Супер» стартует третий сезон сериала «Фитнес». Борис Дергачев – исполнитель одной из главных ролей в эксклюзивном интервью рассказал порталу Teleprogramma.pro о работе над проектом. А еще актер поделился подробностями личной жизни и как на ней отразился новый коронавирус из Поднебесной.

— Борис, скоро стартует третий сезон сериала «Фитнес» на телеканале «Супер». Как изменится ваш персонаж?

— Борис — тот который в кино, пытается найти общий язык с Асей. Она ему приятна, он старается найти путь к ее сердцу, поговорить. Если уж пары не получается, то хотя бы дружба, вот за это он борется.

Плюс в новом сезоне я примеряю роль начальника. Борис станет руководителем, а это уже другой опыт. Ты пробуешь орать на людей, а не играешь пресмыкающегося человека.

— Вы как-то говорили, что на съемках «Короче» на площадке была очень дружная атмосфера, почти родственники. А что с командой «Фитнеса»?

— Мне везет, обычно добрые взаимоотношения со всеми. Когда собирается хорошая компания, то вряд ли может быть тяжело. Да, бывают сложности, недопонимания, но это рабочие моменты, нормально.

На выходе проекта мы встречаемся и понимаем, что искренне рады друг другу, улыбки – это не фальшь. Мы скучаем и ждем возможность снова встретиться, чтобы продолжить работу.

По условиям вашей работы в сериале «Фитнеса» ваша внешность может меняться?

— Есть какая-то договоренность и я понимаю, что если персонаж Аси худеет и толстеет, то Борис не должен особо меняться физически.

— В 2019 году вышел сериал «Триада». У вашего героя очень непростая жизненная ситуация, «многодетство». Если бы в вашей жизни случилось подобное, как бы повели себя?

— В каких-то моментах, как герой «Триады». Если ты накосячил — ты должен это исправить или забить. Я бы, скорее всего, исправлял бы свой косяк.

— Как относитесь к вопросу верности? В наше время можно сохранять доверительные отношения или слишком много искушений вокруг?

— Можно и нужно сохранять. Мы все люди и обижать другого человека из-за того, что ты неподконтрольный – недопустимо. Такое каждый день, каждую секунду во всем мире, но я думаю никому от этого хорошо не становится.

— Говорят, что у вас отношения с актрисой Анастасией Калашниковой (Милана из сериала «Триада» — Прим. Ред.). Вы вместе?

— Нет. Эти фотографии, после которых появились новости, были сделаны на мой телефон. Мы встретились за границей и сфоткались, она выложила снимок в Сеть, а рядом ее парень сидел. Я спрашиваю: а зачем? Сейчас же напишут и понеслось.

— Значит, Анастасия не ваша девушка, а кто ваша?

— Моя — из актерской среды, но я пока не скажу, кто она. Не надо озвучивать, пусть будет как есть – тишина.

У вас много проектов, какой оставил особый отпечаток?

— «Гуляй Вася». Эта картина дала мне путь в профессию. Во второй части я уже не просто исполняю роль, а пробую себя в роли креативного продюсера. Очень интересный опыт, мне бы хотелось в этом плане тоже развиваться.

Работы у вас много, а что с отдыхом? Как проводите свободное время, если оно появляется

— Лежу, читаю, смотрю шоу на YouTube, туплю в Instagram, чтобы мозг отдохнул. А в прошлом году весь мой отдых занимала подготовка к следующему проекту.

— Сегодня новость номер один в мире – это коронавирус из Китая. Как-то следите за событиями, меняете график своих поездок?

— Недавно был в Бангкоке транзитом. И, конечно, небольшой страх окутывает. Мы нашли маски, купили и ходили в них. Как и 90% людей в аэропорту. Ты волей неволей начинаешь думать об опасности.