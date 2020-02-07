Женский бокс: актеры сериала «Фитнес» удивят в новом сезоне

Исполнители главных ролей согнали с себя семь потов на ринге.

Совсем скоро поклонники спорта и подтянутых женских фигур смогут вновь насладиться сериалом «Фитнес» на телеканале «Супер», третий сезоне не за горами. Уже 10 февраля приключения главных героев продолжатся, а пока актеры проекта дали эксклюзивное интервью для портала Teleprogramma.pro.

В одной из серий случилась настоящая драка, ведь новая хозяйка «Суперфита», Бэлла Ринатовна, мягко говоря, не самый приятный человек для общения, вот у персонала и сдают нервы, а особенной фишкой ее воспитания подчиненных можно считать бои на боксерском ринге. Вот и главной героине проекта, Асе Королевой выпала честь проверить, кто же сильнее, суровая начальница или хрупкая девушка? Не будем раскрывать интригу заранее, но драка была вполне впечатляющей. Актриса Светлана Камынина долго не могла перебороть себя и ударить соперницу, чем изрядно позлила оператора проекта, который пытался снять идеальный кадр удара.

Также на съемочной площадке выяснилось, что актеру Илье Глинникову побыть на ринге только в радость, ведь в юные годы он частенько занимался спортом, а именно ушу и кикбоксингом, так что чувствовал себя на съемках эпизода как рыба в воде.