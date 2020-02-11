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Дочка Дуэйна «Скалы» Джонсона станет бойцом шоу

Девушка решила стать звездой этого непростого вида спорта.

Дочка Дуэйна «Скалы» Джонсона станет бойцом шоу
Кадр из фильма «Полтора шпиона»

Дуэйн «Скала» Джонсон — один из самых популярных в мире актеров, его гонорары огромны, а сам он давно стал звездой мирового масштаба. Казалось бы, всей его семье самое время наслаждаться жизнью и ни в чем себе не отказывать, однако у сильного человека и дети с железным характером.

Как сообщает издание CNN, его старшая дочь Симона решила пойти по стопам отца и заниматься не шопингом, а рестлингом (постановочные бои. — Прим. ред.). Девушка заключила свой первый контракт с федерацией WWE и совсем скоро ее ждут бои, а в будущем она рассчитывает стать настоящей звездой этого шоу, как и ее отец.

Специалисты, занимающиеся подготовкой Симоны, сообщают, что девушка показывает неплохие результаты, хотя ей все еще есть чему учиться. Еще один интересный факт: семья Джонсон стала рестлерами аж в четвертом поколении, ведь Дуэйн, его отец и дед тоже занимались этим видом спорта и даже стали весьма знаменитыми.

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