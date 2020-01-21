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Дуэйн Джонсон объявил о начале съемок своего нового фильма

В «Красном уведомлении» он сыграет роль агента Интерпола.

Дуэйн Джонсон объявил о начале съемок своего нового фильма
Дуэйн Джонсон. Фото: globallookpress

Актер Дуэйн Джонсон сделал пост в своем официальном аккаунте в Instagram, в котором торжественно объявил о начале съемок своего нового проекта — комедийного боевика под названием «Красное уведомление». Картина, как и многие из последних новинок, будет создаваться при поддержке сервиса Netflix, а в главных ролях задействованы звезды мировой величины — Райан Рейнольдс и Галь Гадот. Режиссером стал Роусон Маршалл Тербер, который уже работал со «Скалой» в фильме «Небоскреб», а также снял отличную комедию «Мы – Миллеры».

О сюжете пока ничего не известно, хотя жанр обещает быть в духе комедийного боевика с элементом великого ограбления, а Джонсон сыграет роль агента Интерпола, который пытается выследить и арестовать самого разыскиваемого похитителя произведений искусства на планете.

Дата выхода картины на экран также пока неизвестна, но не стоит ждать фильм в кинотеатрах, он появится только на Netflix.

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«Красное уведомление»NetflixДуэйн ДжонсонНовости googleНовости кино
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Дуэйн Джонсон объявил о начале съемок своего нового фильма
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