«Света без челки ААООАО»: новый образ Лободы понравился поклонникам

Накануне Светлана Лобода, как и многие отечественные селебритис, посетила премьерный закрытый показ новинки этого года — киноленты Жоры Крыжовникова «Лед 2». Звезда эстрады в своем блоге в инстаграме разместила пост с фотографией на фоне ярко-синего баннера фильма и подписала его:

«Лед 2. Сегодня. Большая премьера!!! Уверена, вы не останетесь равнодушными!!! Спешите…» — довольно эмоционально описала картину певица.

Однако многочисленные фолловеры Лободы не остались равнодушными именно к образу исполнительницы. Их восхитил оголенный лоб светской львицы. «Света без челки ААООАО», «Светик, без челки другой образ, но тебе так идет, ты классная красотка, секси!!!», «И без челки круче» — отметили комментаторы.

В блоге Лободы за последнее время опубликовано довольно много фотографий, где звезда – без челки. И каждый раз такие снимки собирают массу положительных отзывов.

Кроме Лободы на премьере фильма в кинотеатре «Октябрь» были замечены многие знаменитости, в том числе Алла Пугачева. Только сеанс досмотреть им не удалось — зрителей эвакуировали из-за задымления.