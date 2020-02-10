Премьера фильма «Лед-2» в кинотеатре «Октябрь» закончилась эвакуацией

Среди именитых гостей на показе фильма Жоры Крыжовникова была замечена Примадонна отечественного шоу-бизнеса.

По поступившей информации, в Москве провели эвакуацию кинотеатра «Октябрь». Всех посетителей экстренно вывели на улицу. В понедельник, 10 февраля состоялся премьерный показ фильма «Лед-2» с Аглаей Тарасовой и Александром Петровым в главных ролях. Уточняется, что из-за задымления все присутствующие в зале были вынуждены покинуть здание кинотеатра на Новом Арбате, передает ТАСС.

Примечательно, что среди приглашенных гостей были замечены 70-летняя Алла Пугачева, экс-солистка группы «ВИА Гра» Светлана Лобода, дочка Ксении Раппопорт и многие другие.

Напомним, что в широкий прокат фильм «Лед-2» выйдет в День всех влюбленных — 14 февраля. Режиссером ленты выступил Жора Крыжовников. Одним из продюсеров стал супруг Паулины Андреевой — Федор Бондарчук.

К слову, никаких официальных комментариев по поводу произошедшего не поступало. Показ фильма «Лед-2» был прерван из-за объявленной эвакуации.