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«Он очень счастлив»: Энрике Иглесиас обзавелся третьим ребенком от Курниковой

Пол новорожденного малыша звездные родители пока держат в тайне.

«Он очень счастлив»: Энрике Иглесиас обзавелся третьим ребенком от Курниковой
Энрике Иглесиас (Фото: Globallookpress.com)

44-летний Энрике Иглесиас старше своей русской возлюбленной на шесть лет. У пары есть двухлетние двойняшки: сын Николас и дочка Люси. А не так давно стало известно, что у прославленной теннисистки и испанского поп-исполнителя появится еще один ребенок.

Пара старательно избегала вопросов на эту тему. 38-летняя Анна Курникова предпочитает не распространяться о личной жизни, считая, что частное не должно становиться предметом всеобщего обсуждения. При этом девушка сама ведет свой микроблог, то и дело публикуя свежие снимки подросших наследников.

По поступившей информации, Иглесиас и Курникова в третий раз стали родителями. Об этом в интервью Daily Mail рассказал брат музыканта Хулио Иглесиас-младший. Он подтвердил, что в семье появился еще один ребенок. Примечательно, что новоиспеченные родители пока держат в тайне пол малыша. Поддержал интригу и родственник артиста.

Напомним, что ради своей возлюбленной Энрике выучил несколько слов на русском, благодаря чему певцу удается общаться с верными почитателями, когда он приезжает на гастроли в Россию.

«У моего брата теперь трое детей. Он очень счастлив», — цитирует Spletnik слова Хулио Иглесиаса-младшего.

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