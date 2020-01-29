ЗВЕЗДЫ

«Срок большой»: беременную Курникову запечатлели с Иглесиасом на отдыхе в Майами

Теннисистка скоро снова станет мамой.

«Срок большой»: беременную Курникову запечатлели с Иглесиасом на отдыхе в Майами
Энрике Иглесиас и Анна Курникова. фото: globallookpress.com/

Энрике Иглесиас больше 17 лет строит отношения с Анной Курниковой. Они не спешат оформлять свои отношения, хотя в прошлом году появились слухи, что влюбленные тайно поженились. Многим известно, что привлекательный испанский артист на своих концертах любит пообниматься с фанатками, а порой и целует их. Но похоже, что любит он только русскую теннисистку.

Недавно в СМИ стали писать, что Анна снова беременна. Источник в окружении пары заявил, что спортсменка действительно находится в интересном положении, а теперь появилось этому и официальное подтверждение. Папарацци запечатлели Энрике с возлюбленной на отдыхе. Они катались на яхте у побережья Майами. На кадрах видно, что у Курниковой выпирает округлившийся живот под спортивной кофтой. Певец был рядом с возлюбленной и что-то увлеченное с ней обсуждал.

Поклонники были рады тому, что скоро у пары произойдет пополнение. Они стали поздравлять влюбленных в соцсетях. «Срок большой», «Она беременна?», «Как классно! Такая пара», «Это прекрасно! Поздравляю», «Очень рада за них», «Энрике молодец, а как Анна хороша», — стали писать пользователи Сети.

Напомним, что в декабре 2017 года у пары родились двойняшки Николас и Люси. Тогда Курниковой удалось скрыть свое интересное положение. Некоторые даже считали, что детей она выносила не сама, но потом теннисистка показала снимки, на которых запечатлена беременной. Иглесиас души не чает в детях. Недавно он опубликовал трогательные кадры с наследниками, которые уже заметно подросли.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Анна Курниковабеременность и родызвёздная параЗвездный стильНовости googleЭнрике Иглесиас
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Срок большой»: беременную Курникову запечатлели с Иглесиасом на отдыхе в Майами
Интересно?
Поделись с друзьями: