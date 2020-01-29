«Срок большой»: беременную Курникову запечатлели с Иглесиасом на отдыхе в Майами

Энрике Иглесиас больше 17 лет строит отношения с Анной Курниковой. Они не спешат оформлять свои отношения, хотя в прошлом году появились слухи, что влюбленные тайно поженились. Многим известно, что привлекательный испанский артист на своих концертах любит пообниматься с фанатками, а порой и целует их. Но похоже, что любит он только русскую теннисистку.

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Недавно в СМИ стали писать, что Анна снова беременна. Источник в окружении пары заявил, что спортсменка действительно находится в интересном положении, а теперь появилось этому и официальное подтверждение. Папарацци запечатлели Энрике с возлюбленной на отдыхе. Они катались на яхте у побережья Майами. На кадрах видно, что у Курниковой выпирает округлившийся живот под спортивной кофтой. Певец был рядом с возлюбленной и что-то увлеченное с ней обсуждал.

Поклонники были рады тому, что скоро у пары произойдет пополнение. Они стали поздравлять влюбленных в соцсетях. «Срок большой», «Она беременна?», «Как классно! Такая пара», «Это прекрасно! Поздравляю», «Очень рада за них», «Энрике молодец, а как Анна хороша», — стали писать пользователи Сети.

Напомним, что в декабре 2017 года у пары родились двойняшки Николас и Люси. Тогда Курниковой удалось скрыть свое интересное положение. Некоторые даже считали, что детей она выносила не сама, но потом теннисистка показала снимки, на которых запечатлена беременной. Иглесиас души не чает в детях. Недавно он опубликовал трогательные кадры с наследниками, которые уже заметно подросли.