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38-летняя Курникова ждет от Энрике Иглесиаса третьего ребенка

Как сообщает источник из окружения пары, российская теннисистка и фотомодель находится в интересном положении.

38-летняя Курникова ждет от Энрике Иглесиаса третьего ребенка
Анна Курникова (Фото: Instagram.com/annakournikova)

38-летняя Анна Курникова крайне редко дает интервью, стараясь обходись стороной вопросы, связанные с личной жизнью и рождением долгожданных наследников. Ни для кого не секрет, что российская теннисистка уже больше семнадцати лет живет вместе с испанским певцом Энрике Иглесиасом. Примечательно, что ради возлюбленной артист выучил несколько слов на родном языке своей второй половинки. А приезжая с концертами в Россию, Иглесиас каждый раз благодарит верных почитателей за теплый прием.

Вместе с Анной певец воспитывает двойняшек: сына Николаса и дочку Люси. На личной страничке в Instagram возлюбленная Энрике уже публиковала первые снимки детей, предусмотрительно скрыв от поклонников их лица. Пара не торопится приобщать малышей к популярности и вниманию прессы.

Теннисистка Анна Курникова
Анна Курникова никак не отреагировала на слухи о своей беременности (Фото: Instagram.com/annakournikova)

Ранее в западных СМИ появилась информация о том, что Курникова готовится подарить возлюбленному третьего малыша. Однако сама Анна никаких комментариев на этот счет не давала. Поводом для подобных слухов послужило фото теннисистки в облегающих легинсах и свободной спортивной куртке, под которой девушка якобы прятала округлившийся животик.

Как пишет «Комсомольская правда», эти сведения все-таки нашли свое подтверждение. Так, источник в окружении пары заявил, что Анна действительно находится в интересном положении и влюбленные ждут прибавления в семействе. Уточняется, что, по предварительным данным, Курникова должна родить в марте. В декабре двойняшкам Анны и Энрике исполнилось два годика.

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Тэги:

Анна Курниковадети звездестественная красотаЗвездные детикрасота вне возрастаЭнрике Иглесиас
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38-летняя Курникова ждет от Энрике Иглесиаса третьего ребенка
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