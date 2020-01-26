38-летняя Курникова ждет от Энрике Иглесиаса третьего ребенка

38-летняя Анна Курникова крайне редко дает интервью, стараясь обходись стороной вопросы, связанные с личной жизнью и рождением долгожданных наследников. Ни для кого не секрет, что российская теннисистка уже больше семнадцати лет живет вместе с испанским певцом Энрике Иглесиасом. Примечательно, что ради возлюбленной артист выучил несколько слов на родном языке своей второй половинки. А приезжая с концертами в Россию, Иглесиас каждый раз благодарит верных почитателей за теплый прием.

Вместе с Анной певец воспитывает двойняшек: сына Николаса и дочку Люси. На личной страничке в Instagram возлюбленная Энрике уже публиковала первые снимки детей, предусмотрительно скрыв от поклонников их лица. Пара не торопится приобщать малышей к популярности и вниманию прессы.

Ранее в западных СМИ появилась информация о том, что Курникова готовится подарить возлюбленному третьего малыша. Однако сама Анна никаких комментариев на этот счет не давала. Поводом для подобных слухов послужило фото теннисистки в облегающих легинсах и свободной спортивной куртке, под которой девушка якобы прятала округлившийся животик.

Как пишет «Комсомольская правда», эти сведения все-таки нашли свое подтверждение. Так, источник в окружении пары заявил, что Анна действительно находится в интересном положении и влюбленные ждут прибавления в семействе. Уточняется, что, по предварительным данным, Курникова должна родить в марте. В декабре двойняшкам Анны и Энрике исполнилось два годика.