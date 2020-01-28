Звездный стиль

«Горнопляжники»: Нетребко в Австрии облачилась в куртку с лимонным капюшоном 

Оперная дива проводит январские каникулы в компании мужа Юсифа Эйвазова и сына Тьяго.

«Горнопляжники»: Нетребко в Австрии облачилась в куртку с лимонным капюшоном 
Анна Нетребко (Фото: Instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago)

48-летняя Анна Нетребко вместе с семьей проводит январские каникулы на горнолыжном курорте в Австрии. На личной страничке в Instagram оперная дива опубликовала свежий отпускной снимок, позировав перед объективом фотокамеры с одиннадцатилетним сыном Тьяго, который в отличие от звездной мамы решился встать на лыжи. Компанию возлюбленной также составил Юсиф Эйвазов.

Для похода на горный склон Нетребко облачилась в утепленную черную куртку с лимонным капюшоном. Образ певицы дополнили клетчатые брюки, горчичные полуботинки на шнуровке и солнезащитные очки. Юсиф и Тьяго отдали предпочтение спортивным курткам.

«Отряд горнопляжников», — не без улыбки отметила Анна.

Оперная Дива Анна Нетребко в куртке с лимонным мехом
Анна Нетребко с Юсифом Эйвазовым и сыном Тьяго (Фото: Instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago)

Ранее оперная дива в Москве посетила один из званых ужинов, повидавшись на вечеринке с близкими друзьями. Среди приглашенных гостей также были замечены Максим Галкин, Леонид Ярмольник, Яна Чурикова, Лайма Вайкуле и многие другие.

Эйвазов лишь со стороны наблюдал за тем, как 66-летний Ярмольник на танцполе фотографировался с его избранницей. Позже в шутливой беседе артист заверил Юсифа, что не намерен отбивать у него возлюбленную. По словам актера, он восхищается неповторимым голосом и красивым тембром Нетребко, снискавшей любовь и признание публики во всем мире.

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«Горнопляжники»: Нетребко в Австрии облачилась в куртку с лимонным капюшоном 
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