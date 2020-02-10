«Это было незабываемо!»: Александр Ревва напомнил, что тоже получал «Оскар»

Звезда Comedy Club Александр Ревва присоединился к поздравлениям зарубежных звезд, которые в ночь на 10 февраля получили статуэтки «Оскар» на церемонии награждения американской киноакадемии. На своей странице в Instagram артист напомнил, что он и сам получал заветную награду и даже не один раз.

«Я испытал подобные эмоции. Это было незабываемо!» — вспомнил комик.

Награждение произошло на съемках Comedy Club, когда Гарик Харламов в роли Мэтта Дэймона спародировал премию «Оскар». Тогда он объявил лучшим фильмом 2018 года картину «Бабушка легкого поведения 2», в которой Ревва был сценаристом, продюсером и исполнителем главной роли.

«Это очень неожиданная победа, поэтому я подготовил речь, — выступил комик с ответным словом. — Я благодарю бога, благодарю себя… Согласен, себя благодарить два раза — это слишком, но я это заслужил. Не только я… Мы с нашей командой. С моей командой. Со мной».

Позже Харламов вручил Ревве «Оскар» за лучшую мужскую роль в обозначенном фильме, а затем отметил статуэткой из лучшую женскую роль, так как, по сценарию, герой Александра переодевался в старушку. В завершении номера Александр обещал что продолжения фильма не будет. Зато «будут третья часть, приквел, сиквел, спин-офф и сериал».

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Напомним, что обе части «Бабушки легкого поведения» были разгромлены критиками в Сети, в том числе и популярным блогером BadComedian. Однако Ревва сдержал свое слово и начал снимать третий фильм, он должен выйти на экраны в 2021 году.