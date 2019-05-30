Александр Ревва приступил к работе над третьей частью комедии «Бабушка легкого поведения»

Первая часть комедии «Бабушка легкого поведения», вышедшая на большие экраны в 2017 году, была встречена любителями жанра и поклонниками Александра Реввы весьма благосклонно. А кассовые сборы тогда показали, что проект стал единственной российской картиной, которая окупилась в прокате за лето.

Закрепляя успех, в 2018 году команда сняла вторую серию популярной франшизы, в которой принял участие и Дмитрий Нагиев. Кстати, это решение актер принял спонтанно.

И вот накануне стало известно о том, что в скором времени на экраны выйдет продолжение комедии. О планах Александр Ревва рассказал накануне в программе «Ок на связи!». По словам шоумена, в настоящее время начинается написание сценария, но идея фильма уже есть. Рева подчеркивает, что на экраны фильм выйдет в начале 2021 года.