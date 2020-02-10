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Комплимент от Валиде: Небахат Чехре восхитилась красотой Нур Феттахоглу

Актриса из турецкого сериала «Великолепный век» примерила шифоновую блузу персикового оттенка, сделав акцент на талии.

Комплимент от Валиде: Небахат Чехре восхитилась красотой Нур Феттахоглу
Нур Феттахоглу (Фото: Instagram.com/eclipsnf)

Свежий домашний снимок Нур Феттахоглу не оставил равнодушной 75-летнюю Небахат Чехре. Обе актрисы снимались в турецком сериале «Великолепный век».

Нур досталась роль главная наложница османского султана Сулеймана, а Небахат предстала в ленте в образе Валиде-султан. После окончания проекта многие актеры сохранили дружеские отношения. Так, Чехре сделала комплимент своей экранной невестке, назвав Феттахоглу красавицей. Кроме того, знаменитость подметила, что партнерша Халита Эргенча обладает спортивной фигурой.

Нур предстала в кадре в шифоновой персиковой блузе с объемными рукавами и полупрозрачной юбке, сделав акцент на талии. Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, актриса сменила оттенок волос. Вместо привычного шоколадного оттенка знаменитость выбрала медно-рыжий тон. Примечательно, что на фото Феттахоглу позировала с дочкой  Элисой Гюзин. В феврале малышке исполнится четыре года.

Актриса из турецкого сериала "Великолепный век" Нур Феттахоглу с дочкой Элисой Гюзин
Нур Феттахоглу с дочкой Элисой Гюзин (Фото: Instagram.com/eclipsnf)

«Самая красивая и спортивная в мире!!» — обратилась к Нур Небахат Чехре.

Своего первенца актриса из сериала «Великолепный век» родила в 35 лет. Отцом девочки стал бизнесмен Левент Везироглу. Примечательно, что общего ребенка пара завела после примирения. Спустя два года после свадьбы, Нур и ее супруг приняли решение расстаться. Однако по прошествии нескольких месяцев, Феттахоглу снова вернулась к супругу. А вскоре стало известно, что актриса находится в интересном положении. В 2016 году она подарила избраннику долгожданную дочку.

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