Анастасия Стоцкая рассказала о третьем ребенке

Звезда отечественных мюзиклов, певица Анастасия Стоцкая – мать двоих детей. У нее подрастают 8-летний сын Александр и 2-летняя дочь Вера. Певица считает, что личная жизнь – не тема для обсуждения с поклонниками. Тем не менее, в своем Инстаграм Стоцкая ответила на некоторые вопросы фанатов.

«Вы планируете третьего ребенка?» – задал вопрос один из анонимов. «На данный момент нет. Вопрос не корректный, если что», – ответила исполнительница.

Хотя пару месяцев назад Стоцкая была более многословна по отношению к теме детей. Там же, в Инстаграм, певица выложила снимок со своими детьми, и одна из подписчиц высказала мнение, что Насте нужен третий ребенок. На что звезда ответила:

«Я вот тоже задумываюсь… Может, через пару лет».

Кстати, каждый раз, как Стоцкая публикует фотографии детей, обрушивается шквал комментариев о том, что наследники певицы очень похожи на Филиппа Киркорова. Однако Анастасия Стоцкая замужем за бизнесменом Сергеем Абгаряном и оба ребенка у знаменитости – от супруга.