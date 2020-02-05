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Мамина принцесса: Стоцкая поделилась свежим кадром с двухлетней дочкой Верой

Вместе с мужем, ресторатором Сергеем Абгаряном, певица воспитывает двоих детей.

Мамина принцесса: Стоцкая поделилась свежим кадром с двухлетней дочкой Верой
Анастасия Стоцкая (Фото: Globallookpress.com)

В основном на личной страничке в Instagram Анастасия Стоцкая публикует понравившиеся ей кадры импровизированных фотосессий, закулисные снимки с репетиций, время от времени показывая подросших наследников от мужа — ресторатора Сергея Абгаряна. В этом союзе у певице появилось двое детей. Первенцу пары — сыну Александру — восемь лет. В 2017 году артистка во второй раз стала мамой. Поп-исполнительница подарила возлюбленному дочку Веру. В марте крохе исполнилось два годика.

Дочка Анастасии Стоцкой - Вера
Анастасия Стоцкая запечатлела дочку Веру за завтраком (Фото: Instagram.com/100tskaya)

В отличие от звездной мамы у малышки темный оттенок волос. В Stories Анастасия поделилась свежими кадрами с дочкой, запечатлев Веру за завтраком. В свои два годика кроха умеет самостоятельно держать вилку, справляя с едой без помощи взрослых.

Дочка Анастасии Стоцкой - Вера
В отличие от мамы у малышки темные волосы (Фото: Instagram.com/100tskaya)

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, певица эмоционально отреагировала на слухи о том, что детей она якобы родила от поп-короля сцены Филиппа Киркорова. Анастасия заявила, что вся эта история не имеет ничего общего с действительностью.

Певица Анастасия Стоцкая с сыном Александром
Анастасия Стоцкая с сыном Александром (Фото: Globallookpress.com)

Кроме того, Стоцкая призналась, что ее раздражают подобные домыслы. По словам артистки, она вынуждена блокировать в Instagram тех подписчиков, которые пишут на ее страничке небылицы о вымышленном многолетнем романе с бывшим мужем Аллы Борисовны и рождении общих детей. Артистка пояснила, что близкие люди и родственники могут отнестись к этим слухам серьезно, приняв все за чистую монету.

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Тэги:

Анастасия Стоцкаядети звездестественная красотаЗвездные детикрасота вне возрастаНовости googleФилипп Киркоров
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Мамина принцесса: Стоцкая поделилась свежим кадром с двухлетней дочкой Верой
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