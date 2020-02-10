Билли Айлиш исполнила песню группы The Beatles на церемонии «Оскар-2020»

Певица Билли Айлиш была приглашена на церемонию вручения премии «Оскар» не просто так. Хотя 18-летняя исполнительница пока не снималась в фильмах и не претендует на получение золотой статуэтки, она все же внесла весьма значительный вклад в мероприятие. Все дело в том, что Билли исполнила песню. Хотя многие заранее гадали о том, какую композицию выберет Айлиш, правильный ответ никто не знал до самого последнего момента, поэтому он и получился таким трогательным. Певица исполнила легендарную песню Yesterday не менее популярной группы The Beatles.

Разумеется, выбор именно на эту композицию пал не просто так, во время исполнения за спиной Билли на огромном экране появлялись лица актеров и всех причастных к киноиндустрии, кто погиб в прошлом и нынешнем году. Поэтому песня была своего рода знаком уважения и поводом не забывать о тех, кто ушел навсегда, но внес весомый вклад в мир кино.