ЗВЕЗДЫ

Мама Билли Айлиш озвучивает компьютерные игры

Как недавно выяснили журналисты, Мэгги Бэрд подарила свой голос многим персонажам.

Мама Билли Айлиш озвучивает компьютерные игры
Певица Билли Айлиш. Фото: Инстаграм

Всемирно известная певица Билли Айлиш недавно покорила церемонию «Грэмми» и забрала домой немало золотых статуэток, но, как недавно выяснили журналисты, в ее семье есть еще одна знаменитость, пусть и косвенно, но все же довольно популярная в определенных кругах. Речь идет о маме артистки, Мэгги Бэрд. Она хоть и не поет как дочка, но тоже дарит свой голос на радость людям — Мэгги занимается профессиональной озвучкой компьютерных игр.

Бэрд озвучила персонажей в таких всемирно известных проектах, как Mass Effect, Saints Row, EverQuest II, Lightning Returns: Final Fantasy XIII, Rogue Galaxy и Vampire: The Masquerade – Redemption.

Удивительно, что этот факт фанаты певицы обнаружили совсем недавно, хотя «Википедия» с радостью готова поделиться нужными данными. И хотя Мэгги уже 60 лет, она все еще продолжает карьеру, а также поддерживает своих звездных отпрысков — Билли и Финнеаса.

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Мама Билли Айлиш озвучивает компьютерные игры
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