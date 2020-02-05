Мама Билли Айлиш озвучивает компьютерные игры

Всемирно известная певица Билли Айлиш недавно покорила церемонию «Грэмми» и забрала домой немало золотых статуэток, но, как недавно выяснили журналисты, в ее семье есть еще одна знаменитость, пусть и косвенно, но все же довольно популярная в определенных кругах. Речь идет о маме артистки, Мэгги Бэрд. Она хоть и не поет как дочка, но тоже дарит свой голос на радость людям — Мэгги занимается профессиональной озвучкой компьютерных игр.

Бэрд озвучила персонажей в таких всемирно известных проектах, как Mass Effect, Saints Row, EverQuest II, Lightning Returns: Final Fantasy XIII, Rogue Galaxy и Vampire: The Masquerade – Redemption.

Удивительно, что этот факт фанаты певицы обнаружили совсем недавно, хотя «Википедия» с радостью готова поделиться нужными данными. И хотя Мэгги уже 60 лет, она все еще продолжает карьеру, а также поддерживает своих звездных отпрысков — Билли и Финнеаса.