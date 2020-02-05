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«Я фанат»: Игорь Матвиенко признался в любви к творчеству Билли Айлиш

Композитор рассказал, как его не хотели пускать на концерт американской певицы.

«Я фанат»: Игорь Матвиенко признался в любви к творчеству Билли Айлиш
Продюссер Игорь Матвиенко. Фото: КП/Фролов Михаил

Известный композитор и продюсер Игорь Матвиенко рассказал ria.ru, что является преданным почитателем творчества американской исполнительницы Билли Айлиш. Но попасть в свое время на ее концерт ему удалось с трудом.

«Я фанат Билли Айлиш. Я купил билет и пошел на ее концерт летом в Москве. Меня долго не хотели пускать, там же одни подростки, но потом все же с подозрением пустили», — посмеялся Матвиенко.

Имя Билли Айлиш впервые прозвучало в музыке 4 года назад, когда вышел ее первый сингл Ocean Eyes. Всемирная известность молодой певицы нарастала в геометрической прогрессии, и в конце января 2020 года на церемонии вручения главной музыкальной награды «Грэмми» девушка победила во всех главных номинациях — «Песня года», «Лучший новый исполнитель», «Запись года», «Альбом года» и «Лучший вокальный поп-альбом». Подобное в истории премии случалось в далеком 1981 году – тогда столько же наград собрал Кристофер Кросс.

Но и это еще не все. Не так давно певица подтвердила информацию о том, что выступит на церемонии вручения кинопремии «Оскар». В качестве специального гостя девушка исполнит одну из своих композиций, название которой пока держится в секрете.

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американская певицаБилли АйлишГрэммиНовости googleновости музыкиОскарпоп-музыка
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«Я фанат»: Игорь Матвиенко признался в любви к творчеству Билли Айлиш
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