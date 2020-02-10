«Никаких моральных потрясений»: директор МакSим допустила, что певица не вернется на сцену

Директор певицы МакSим Марина Соколова допустила, что ее подопечная может больше не вернуться на сцену. В начале февраля 36-летняя Марина Максимова отменила все запланированные на ближайшие числа выступления из-за плохого самочувствия. Выяснилось, что сейчас исполнительница борется с последствиями ДТП, которое произошло в апреле 2019 года.

Журналистам НТВ Соколова рассказала, что лечащие врачи МакSим требуют, чтобы артистка отключилась от любого проявления работы. Это необходимо для полного восстановления сна, что, в свою очередь, должно благотворно сказаться на состоянии сосудов.

В случае, если артистка будет нормально себя чувствовать, на сцену она вернется. Но существует и иной расклад, подчеркнула Соколова.

«Сейчас не должно быть никаких моральных потрясений, бессонных ночей, перелетов и переездов», — резюмировала она.

Сейчас за коллегу по артистическому цеху очень переживают многие знаменитости. Свои слова поддержки МакSим передал актер Вячеслав Манучаров. Он попросил Марину быстрее восстанавливаться и ни о чем не переживать.