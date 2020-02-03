Врачи пока не могут поставить диагноз госпитализированной певице МакSим

Марина Абросимова, также известная под псевдонимом МакSим, в свое время выпустила ряд хитов, а потом перестала появляться на публике. Несколько лет своей жизни артистка посвятила семье, но не так давно она снова начала активно давать концерты. Правда, творческую карьеру девушке все же пришлось завершить. Об этом она объявила пару дней назад. Певица пояснила, что ее решение связано с проблемами со здоровьем.

Поклонники были еще больше обеспокоены, когда накануне стало известно, что Абросимову госпитализировали. Некоторые издания сообщали, что она находится в тяжелом состоянии в реанимации. Корреспонденту портала Teleprogramma.pro удалось связаться с менеджером Марины — Маргаритой Соколовой. Она напомнила, что в прошлом году ее подопечная попала в серьезное ДТП и получила не только ушибы, но и травму позвоночника.

Представительница звезды подтвердила, что МакSим находится в больнице, но не в реанимации, а в обычной палате. Она рассказала, что артистка жалуется на боли в ногах, бессонницу и головную боль. При этом пока врачи так и не смогли поставить певице диагноз.

«Даже терапевты при симптомах простуды у человека затрудняются сказать, что это — грипп, или вирус, или еще что-то. Есть вещи, которые очень сложно определить. Пока не будут проведены тщательные обследования, не будет поставлен и точный диагноз. В данный момент не могу сказать ничего конкретного, пока непонятно, что происходит», — пояснила Соколова.

Она добавила, что артистка легла на плановое лечение, так как почувствовала себя плохо несколько дней назад. По словам менеджера, девушка предположительно будет восстанавливаться 6-8 месяцев, поэтому и отменила все концерты. У Абросимовой есть дети: десятилетняя Александра от звукорежиссера Алексея Луговцова и пятилетняя Мария, отца которой певица скрывает. Имя своего нового жениха певица хранит в строжайшем секрете.

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