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«Я видела ролики, где она не совсем трезва»: Водонаева озвучила версию ухода МакSим со сцены

Модель считает, что причина может крыться в алкогольной зависимости исполнительницы.

«Я видела ролики, где она не совсем трезва»: Водонаева озвучила версию ухода МакSим со сцены
Водонаева озвучила версию ухода МакSим со сцены/http://globallookpress.com/

Модель и телеведущая Алена Водонаева в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ заявила, что причина ухода певицы МакSим со сцены может крыться в алкогольной зависимости исполнительницы. Как известно, звезда объявила об отмене всех концертов. Сколько продлится творческая пауза неизвестно.

«Я видела ролики, где она не совсем трезва. Нам всем надо следить за своим питанием и за употреблением алкоголя. Можно ведь по лицу определить пьет человек или нет», — заявила она.

Высказался о певице и телеведущий Вячеслав Манучаров, который переживает за здоровье исполнительницы. «Когда была такая история с Юлечкой Началовой, то она мне звонила. Говорит: «Мне сделать какую-то пресс-конференцию. И сказать, что надо сделать паузу». Я ей ответил: «Не надо. Надо жить, как живешь». Ребят, вы все думаете, что мы спим на пуховых бриллиантовых кроватях, ездим на дорогих «Бентли» и писаем в золотой унитаз. Это не так. Дорогая. Максим, возвращайся в строй. Сцена лечит», — отметил Манучаров.

Пиар-директор певицы Маргарита Соколова в свою очередь отметила, что МакSим мучает бессонница и головные боли. «Врачи потребовали, чтобы она отключилась от рабочего процесса. Никаких моральных потрясений. Когда-нибудь она вернется на сцену вновь», — сказала Соколова.

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Тэги:

Алена ВодонаеваВячеслав МанучаровПевица МакSимПрограмма "Ты не поверишь!"Юлия Началова
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«Я видела ролики, где она не совсем трезва»: Водонаева озвучила версию ухода МакSим со сцены
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