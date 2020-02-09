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Мария Миронова впервые появилась на публике с младшим сыном

Актриса прогулялась с маленьким Федором по сердцу столицы.

Мария Миронова впервые появилась на публике с младшим сыном
Мария Миронова. Фото Global look press.

46-летняя Мария Миронова, как и многие российские звезды, старается скрывать лицо своего новорожденного ребенка. В сентябре актриса родила сына Федора, который стал ее вторым наследником. Со старшим Андреем у них разница в 27 лет.

Недавно звезда все-таки решилась показать своего малыша поклонникам, выложив в Instagram совместный снимок своих детей. Личико маленького Феди актриса предварительно зарисовала сердечком.

Теперь же звезда решилась появиться с малышом на публике, прогулявшись с ним по улицам Москвы. Актрису видели в парке Зарядье и на Красной площади. Впрочем, и в этот раз лица ребенка разглядеть было невозможно.

Прогулка Федора. Фото
Прогулка Федора. Фото https://www.instagram.com/mariya_mironova_actress/

Отметим, что привычка прятать младенцев свойственна в основном российским представителям шоу-бизнеса. Так же поступали Лера Кудрявцева, Виктория Лопырева, Ксения Собчак, Павел Воля, Виктория Дайнеко, Юлия Ковальчук и многие другие. А вот на Западе это не принято. Например, недавно родившие Милла Йовович и Эшли Грэм практически с первых дней жизни своих детей стали демонстрировать их поклонникам.

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Мария Миронова впервые появилась на публике с младшим сыном
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