Родившая первенца модель Эшли Грэм, объяснила его странное имя

32-летняя американская модель plus-size Эшли Грэм впервые стала мамой 18 января. Девушка родила мальчика своему любимому мужу видеооператору Джастину Эрвину после 10 лет счастливого брака.

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К удивлению многочисленных поклонников, новорожденному они дали очень длинное имя – Айзек Менелик Джованни Эрвин. В своем блоге модель объяснила, почему назвали отпрыска именно так. Айзек (или по-библейски Исаак) – просто любимое имя, которое очень давно нравится паре. Именем Менелик супруги вдохновились в Эфиопии, где узнали, что оно означает «мудрый сын». А Джованни – имя их прадедушек, пара справедливо решила, что нужно отдать долг предкам и наградить этим наследием сына.

Отметим, что звезда подиумов родила своего малыша естественным образом и кормит ребенка грудью. Кстати, как и 44-летняя кинозвезда Милла Йовович, ранее мы писали о ней. Она тоже дала сложносоставное имя своей третьей дочери, не сумев с мужем остановиться на одном. Чета решила, что став взрослой, она сможет сама определиться.