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Родившая первенца модель Эшли Грэм, объяснила его странное имя

Родители не смогли остановиться на одном, поэтому дали несколько.

Родившая первенца модель Эшли Грэм, объяснила его странное имя
Эшли Грэм. Фото Global look press

32-летняя американская модель plus-size Эшли Грэм впервые стала мамой 18 января. Девушка родила мальчика своему любимому мужу видеооператору Джастину Эрвину после 10 лет счастливого брака.

К удивлению многочисленных поклонников, новорожденному они дали очень длинное имя – Айзек Менелик Джованни Эрвин. В своем блоге модель объяснила, почему назвали отпрыска именно так. Айзек (или по-библейски Исаак) – просто любимое имя, которое очень давно нравится паре. Именем Менелик супруги вдохновились в Эфиопии, где узнали, что оно означает «мудрый сын». А Джованни – имя их прадедушек, пара справедливо решила, что нужно отдать долг предкам и наградить этим наследием сына.

Отметим, что звезда подиумов родила своего малыша естественным образом и кормит ребенка грудью. Кстати, как и 44-летняя кинозвезда Милла Йовович, ранее мы писали о ней. Она тоже дала сложносоставное имя своей третьей дочери, не сумев с мужем остановиться на одном. Чета решила, что став взрослой, она сможет сама определиться.

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Родившая первенца модель Эшли Грэм, объяснила его странное имя
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