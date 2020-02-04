Милла Йовович поделилась новыми кадрами с новорожденной дочерью

И объяснила, почему у малышки очень длинное имя.

44-летняя актриса Милла Йовович родила третью дочь в необычный день — 02.02.2020. Мистики верят, что он обладает магической силой. Имя своей наследнице звезда дала тоже необычное, мужское – Ошин.

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Актриса рассказала в своем блоге, что это валлийское имя, произносится оно как «О-шин» и означает «олененок». Однако полностью зовут девочку Ошин Ларк Эллиот Йовович-Андерсон. По словам Миллы, они с мамой Галиной Логиновой, старшей дочкой Эвой и мужем Полом Андерсоном долго спорили, как все-таки назвать малышку. В итоге решили дать ей все имена сразу, справедливо заметив, что потом наследница выберет для себя наиболее подходящее.

Вся семья Йовович безмерно рада прибавлению в их семействе, хотя Ошин вовсе не была запланированным ребенком. Беременность у 44-летней звезды наступила после выкидыша и последующей тяжелой депрессии. Однако роды прошли удачно, Милла Йовович, как и ее новорожденная, отлично себя чувствует и даже кормит Ошин грудью.