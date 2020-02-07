Ольга Бузова призналась Готье, что учится пению и танцам по ходу своих гастролей

Как отметила звезда, в юности у нее были другие занятия и увлечения.

Певица Ольга Бузова во время беседы с дизайнером и легендой моды Жаном-Полем Готье заявила, что учится пению и танцам прямо по ходу своих гастролей. «Я никогда не училась пению и танцам. У меня были другие занятия в юности, но сейчас я этому учусь во время своих гастрольных туров по стране», — заметила Ольга Бузова. Отметим, что концерты знаменитости проходят неизменно при полных аншлагах. У нее сформировалась за последние годы большая армия поклонников.

Как добавила звездная исполнительница, она всегда твердит своим подписчикам, что главное — чему-то обучаться всю жизнь, не лениться, и тогда рано или поздно успех обязательно придет.

Кстати, у телеведущей проекта «Дом-2» очень большие планы. Она хочет создать яркое концертное шоу, которое не будет уступать выступлениям зарубежных звезд эстрады. Любопытно, что Жан-Поль Готье уже пообещал создать для Бузовой несколько ярких образов для будущего грандиозного концерта.

Как позже сказала звезда, ей очень приятно, что Готье согласился с ней сотрудничать. Она вошла в один список с такими знаменитостями, как Мадонна, Кайли Миноуг и Милен Фармер, сообщает «СтарХит».