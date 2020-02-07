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Панин посоветовал обидевшимся на Готье «некрасивым мужчинам» одолжить у европейцев мозгов

Актер призвал россиян не воспринимать всерьез слова французского модельера.

Панин посоветовал обидевшимся на Готье «некрасивым мужчинам» одолжить у европейцев мозгов
Алексей Панин/Фото: https://www.instagram.com/p/B8E3t0jFAMk/

Актер Алексей Панин посоветовал российским мужчинам одолжить у европейцев мозгов. Подобным образом артист отреагировал на обсуждения слов французского модельера Жана-Поля Готье.

Несколько дней назад деятель искусства приехал в столицу на Fashion Freak Show и посетил передачу «Модный приговор». Там Готье имел неосторожность сказать, что за время пребывания в Москве встретил много красивых женщин и ни одного эталонно красивого мужчины.

Свою реакцию на сказанное уже дали Александр Васильев и Дмитрий Нагиев. Первый с зарубежным коллегой полностью согласился и отметил, что в России «очень плохой мужской генофонд», потому что по-настоящему красивых мужчин искоренили. Нагиев же заявил, что красота кроется вовсе не во внешности, а в удачном сочетании ума, воспитанности, такта и чувства юмора.

Не смог не высказаться и Панин. Он посоветовал не воспринимать слова Готье всерьез. Что же касается красоты, то дело, по мнению актера, вовсе не в ней, а в отсутствии серого вещества.

«Сперматозоидов в России достаточно, а вот какую-то часть мозга у европейцев позаимствовать было бы замечательно», — сказал он Nation News.

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Александр ВасильевАлексей ПанинДмитрий НагиевЖань-Поль ГотьеПанин новости
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Панин посоветовал обидевшимся на Готье «некрасивым мужчинам» одолжить у европейцев мозгов
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