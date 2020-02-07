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Нагиев ответил Васильеву, который заявил об отсутствии красивых мужчин в России

Телеведущий посоветовал всем представителям сильного пола думать головой.

Нагиев ответил Васильеву, который заявил об отсутствии красивых мужчин в России
Нагиев высказался о мужской красоте и привлекательности/http://globallookpress.com/

Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев отреагировал на слова историка моды Александра Васильева, который заявил, что в России нет красивых мужчин. По словам ведущего программы «Модный приговор», всему виной сталинские репрессии, произошедшие в первой половине прошлого века. Огромное количество красивых мужчин, как он думает, просто были истреблены.

Он считает, что красивых представителей сильного пола искоренили и генофонд не удалось восстановить. Также Васильев отметил, что ситуацию спасти можно, но для этого в страну надо завезти «сперматозоиды дворянских кровей».

В ответ на это Дмитрий Нагиев сказал, что не нужно судить о российских мужчинах только по их внешней красоте. Как он отметил, мужская красота — симбиоз ума, воспитанности, такта и чувства юмора.

При этом, как сказал шоумен, если что-то из этой цепочки выпадает, то тогда действительно возникают трудности. Всем мужчинам Нагиев посоветовал в первую очередь думать головой. Кроме того, он заметил, что не надо смотреть на «местечковость соседа», а в первую очередь ориентироваться на лучших представителей сильного пола, сообщает портал nation-news.ru.

Отметим, что Дмитрий Нагиев, по признанию многих представительниц слабого пола, считается одним из самых красивых и сексуальных мужчин страны. Шоумен является одним из ведущих шоу «Голос», которое уже много лет с успехом идет на Первом канале. Кроме того,он снимается в фильмах. Что касается историка моды Александра Васильева, то ранее от него в основном «доставалось» женщинам за их, как он считает, нелепые наряды. Сейчас же он неожиданно затронул и мужчин с их красотой. Впрочем, историк моды высказался сразу после схожей фразы побывшего на днях в столице Жана-Поля Готье, словно объясняя мысль французского коллеги.

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Тэги:

Александр ВасильевДмитрий НагиевИосиф СталинНовости googleшоу "Голос"
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Нагиев ответил Васильеву, который заявил об отсутствии красивых мужчин в России
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