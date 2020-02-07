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«Надеюсь, что дом не разнесут»: Анита Цой устроит крутую вечеринку в честь дня рождения

7 февраля певица отмечает 49-летие.

«Надеюсь, что дом не разнесут»: Анита Цой устроит крутую вечеринку в честь дня рождения
Анита Цой/Фото: https://www.instagram.com/p/B5SuJT4oAyQ/

Анита Цой устроит дома глобальную вечеринку в честь дня рождения. 7 февраля певица отмечает 49-летие. Порталу Teleprogramma.pro Цой рассказала, что гостей встретит вместе с супругом в коттедже, в котором в течение последних пяти лет проводился ремонт. Подобным образом артистка намерена не только отметить важную дату, но и похвастаться новым интерьером.

Отмечается, что вечеринка пройдет в стиле «Тайная вечеря». Кто именно станет ее гостем, Цой предпочла не раскрывать, сообщив лишь, что празднество будет не таким широким, как она привыкла это делать. К себе домой Анита ждет коллег из США, Франции и Кореи. Бесстрашным предстоит поиграть в своеобразную версию «Форт Боярд» с пауками и лабиринтами.

«Надеюсь, что гости не разнесут мой только что отремонтированный дом. Мы даже договорились, что ни одной фотографии с праздника в Инстаграме не появится. Но, поверьте, намечается жгучка», — улыбнулась она.

На следующий день веселье не закончится. Цой пообещала сводить друзей и семью на кулинарный мастер-класс от итальянского шеф-повара. Присутствующие сами приготовят, а затем и попробуют несколько праздничных блюд.

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Анита ЦойФорт БоярдЦой день рожденияЦой новости
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«Надеюсь, что дом не разнесут»: Анита Цой устроит крутую вечеринку в честь дня рождения
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