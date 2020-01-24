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«А то!»: 48-летняя Анита Цой призналась, что ласкала себя перед зеркалом

Откровенное признание певица сделала в эфире Love Radio.

«А то!»: 48-летняя Анита Цой призналась, что ласкала себя перед зеркалом
Анита Цой/Фото: https://www.instagram.com/p/B6GjvVAojRt/

48-летняя Анита Цой сделала откровенное признание – она шалила с собой перед зеркалом. На днях певица стала гостем передачи «Красавцы» на Love Radio. Артистка рассказывала о своей концертной деятельности, а также затронула и вопросы личной жизни.

Цой поведала, что счастлива в браке – ее супруг, которого она по-домашнему зовет Петровичем, готов дарить ей любые подарки, исключая разве что музыкальные инструменты. Анита также поведала, что иногда ее супруг злоупотребляет спиртным с друзьями, а затем не вполне цензурно признается ей в любви.

«Когда он звонит и говорит: «Я люблю тебя, ****, а ты этого не понимаешь», это значит, что он дошел до кондиции. Я радуюсь, что он мне позвонил, что он меня не забывает, а с другой – я переживаю за его печень», — пошутила Цой.

В конце передачи Аните по желанию ведущих пришлось рассказывать и более интимные секреты. Так, певица призналась, что ходила в сауну с мужчиной, мучилась от расстройства желудка во время концерта, играла в ролевые игры (но не сказала, с кем) и имитировала оргазм.

Главным же признанием Цой стал факт, что артистка удовлетворяла себя перед зеркалом. Когда Анита услышала этот вопрос, она кокетливо закатила глаза и заявила: «А то!». Однако фанатам остается только представлять, как именно исполнительница это делала.

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«А то!»: 48-летняя Анита Цой призналась, что ласкала себя перед зеркалом
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