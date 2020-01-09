«Выгоняют воду из организма»: Анита Цой раскрыла свой способ борьбы с отеками

Анита Цой в свои 48 лет выглядит свежо и молодо. Однако в последнее время у нее часто возникают проблемы с лишним весом. Летом прошлого года артистка жаловалась, что стала набирать килограммы, хотя ест немного. Она была уверена, что пройдет время и все восстановится. Недостатки фигуры певица скрывала за объемными нарядами. Позже она действительно смогла постройнеть.

А теперь Цой столкнулась с новой проблемой. Из-за частых перелетов и смены часовых поясов она резко набрала 4 килограмма. По ее словам, все дело в отеках. «Опухла, как шар. Почти 4 кг! Еле в шорты влезла», — забила тревогу звезда в соцсети. Но она нашла способ борьбы с отеками. На новом видео Аните делают массаж.

«Классная процедурка! Лежу, просто балдею. На самом деле, за четыре дня акклиматизацию прошла неплохо, правда, опухла. Вчера был критический день, опухла на три с половиной килограмма. Но видите, есть прекрасные люди, специалисты, которые выгоняют воду из организма. Сегодня уже все хорошо», — поделилась артистка.

Поклонники признались, что тоже сталкивались с подобными проблемами. Семейный врач Татьяна Романенко специально для портала Teleprogramma.pro рассказала, чем вызваны отеки и как с ними бороться.

«Это достаточно частая ситуация, когда возникают отеки на ногах. Дело в том, что перелет предполагает длительное времяпрепровождение в определенной позе, не всегда это удобная поза. Лучший способ профилактики — это прием диуретиков. Если у вас есть склонность к отекам, то лучше носить компрессионное белье, во время перелетов его надевать. И, соответственно, лучше каждые 45 минут подниматься с кресла и делать какие-то упражнения, ходить, тогда вы убережете себя от этого неприятного явления. Естественно, нужно соблюдать питьевой режим, ограничить острое и пряное, тогда отеков не будет», — пояснила эксперт.

По словам Романенко, следует проверять сосуды нижних конечностей и работу моче-выделительной системы, если ноги или другие части тела отекают. Врач отметила, что массаж действительно помогает в таких случаях.

Справка Teleprogramma.pro: Татьяна Романенко является семейным врачем, эндокринологом, терапевтом широкого профиля, главным врачом сети многопрофильных клиник «Твой доктор». Имеет стаж работы 20 лет. Окончила в свое время Новосибирский медицинский институт по специальности «Лечебное дело» и клиническую ординатуру по специальности «Внутренние болезни». Прошла полный курс переподготовки по программам «Семейный врач», «Организация здравоохранения». Выступает экспертом в ряде просветительских и научных телепрограмм о медицине.