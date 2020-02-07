«Лучше содрать обои, чем кожу»: Гузеева вступилась за набедокурившую дочь

Лариса Гузеева заступилась за 19-летнюю дочь, которая устроила погром в собственной комнате. Недавно Ольга Бухарова перенесла операцию. На фоне плохого самочувствия сильно страдает и настроение Бухаровой, что отражается на окружающей обстановке.

Так, девушка опубликовала в личном инстаграме снимок, на котором продемонстрировала, во что вылился очередной приступ тоски. В кадре видно, что Бухарова вырвала кусок обоев на стене, разорвала календари и разбросала вещи.

«Проверка психического состояния», — написала она на фотографии.

Гузеева поспешила оправдать наследницу и заявила: в содеянном Олей нет ничего страшного, ведь ее дочь – подросток, а те всегда переживают сложности трагичнее и острее. Родственнице же Лариса объяснила, что не существует боли, которая не прошла бы, достаточно лишь немного потерпеть.

«Я уверена: лучше позволить содрать со стены обои, чем кожу. А вы как считаете: обязательно стоять над ребенком с кувалдой и вбивать ему, как правильно, с высоты своего опыта?» — задала риторический вопрос она.

Аудитория, впрочем, поддерживать Гузееву не спешит. Люди заявили, что нельзя позволять дочери громить квартиру, вне зависимости от ее состояния.

«Она не подросток уже! У нас тоже дети росли, внуки всяких возрастов и не устраивали таких выступлений, распущенность, что называется, с жиру бесятся. Ну, а вы, как мама, готовы придумать отмазку, чтобы обелить дочь. Наверное, это правильно», — высказались некоторые подписчики.