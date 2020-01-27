«Не наигралась, не додала»: Гузеева поделилась архивными фото с сыном и дочкой

Лариса Гузеева всегда старается быть откровенной со зрителями и подписчиками. В свое время она снималась в кино и блистала в театре. Теперь все ее знают, как ведущую шоу «Давай поженимся!». Об отношениях мужчины и женщины артистка знает немало, поэтому зачастую и делится своим опытом. Первого своего мужа она пыталась спасти от наркотической зависимости, но в итоге ушла от него. Второй брак с Кахой Толордавой тоже распался, хоть актриса и родила ему сына Георгия.

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Сейчас Гузеева замужем за ресторатором Игорем Бухаровым. У них есть общая дочь Ольга. С супругом телеведущая редко выходит в свет, но любит пройтись с ним по магазинам. Недавно 60-летняя артистка посетовала, что зря не родила много детей. Она также терзает себя за то, что мало времени уделяла близким. Накануне Лариса поделилась архивными фото. На одном она позирует с сыном. Сама она запечатлена совсем молодой. Когда актриса родила первенца, ей было 33 года. А на втором фото она точно также несет на руках уже свою дочку, которой сейчас 19 лет.

«Ненавижу в себе две вещи: прятать голову в песок, как страус, в надежде что всё рассосётся само по себе и откладывать многое на потом… А потом- суп с котом. Не наигралась, не додала. Мои любимые», — написала Гузеева.

Одни поклонники решили ее поддержать, а другие восхитились тому, какой красавицей телеведущая была в молодости. «Да это же вылитая Меган Фокс», «Все мы по глупости, по молодости не до любили, не додали», «Какая же вы всё-таки красивая!», «Ещё всё впереди. С внуками наиграетесь», «Дети выросли, очень вас любят, и не думаю, что они считают, что вы им что-то недодали», — прокомментировали пост подписчики.