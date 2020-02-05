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«Снежана, ты конченая!»: Лариса Гузеева вновь удивила на «Давай поженимся!»

Телеведущая обратилась к бывшей жене участника программы с патетической речью.

«Снежана, ты конченая!»: Лариса Гузеева вновь удивила на «Давай поженимся!»
Лариса Гузеева. Кадр из «Давай поженимся!»

На передачу «Давай поженимся!» пришел жених — 43-летний бригадир строительной бригады по имени Сергей.

Положительному во всех смыслах мужчине (приятной наружности, добрый, любит дом и детей) жена много лет наставляла рога. А потом и вовсе, забрав детей и переписав на себя жилплощадь, ушла к любовнику. Однако на этом не успокоилась и, спустя несколько лет после развода, продолжила терроризировать бывшего супруга по телефону, желая ему смерти. На передачу мужчина пришел в поисках скромной девушки без видимых проблем.

Герой программы Сергей. Кадр из «Давай поженимся!». Фото
Герой программы Сергей. Кадр из «Давай поженимся!»

Эта история так впечатлила Ларису Гузееву, ведущую программы, что она решила сделать заявление в адрес бывшей женя Сергея. Осуществила она свою затею в свойственной ей манере, абсолютно не стесняясь в выражениях.

«Она просто дура! Снежана, ты конченая! Ты мыла поела? Что ты звонишь ночью? Красавец муж, это ты ку-ку! Мы ему сейчас такую бабу найдем, локти будешь кусать», — заявила эпатажная звезда.

Отметим, что для Ларисы Гузеевой свойственны крайне эмоциональные речи и яркие характеристики героев программы «Давай поженимся!». Ранее она сравнила поведение одной из участниц шоу с образом жизни женщины с низким уровнем социальной ответственности.

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«Снежана, ты конченая!»: Лариса Гузеева вновь удивила на «Давай поженимся!»
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