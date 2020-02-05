«Снежана, ты конченая!»: Лариса Гузеева вновь удивила на «Давай поженимся!»

На передачу «Давай поженимся!» пришел жених — 43-летний бригадир строительной бригады по имени Сергей.

Положительному во всех смыслах мужчине (приятной наружности, добрый, любит дом и детей) жена много лет наставляла рога. А потом и вовсе, забрав детей и переписав на себя жилплощадь, ушла к любовнику. Однако на этом не успокоилась и, спустя несколько лет после развода, продолжила терроризировать бывшего супруга по телефону, желая ему смерти. На передачу мужчина пришел в поисках скромной девушки без видимых проблем.

Эта история так впечатлила Ларису Гузееву, ведущую программы, что она решила сделать заявление в адрес бывшей женя Сергея. Осуществила она свою затею в свойственной ей манере, абсолютно не стесняясь в выражениях.

«Она просто дура! Снежана, ты конченая! Ты мыла поела? Что ты звонишь ночью? Красавец муж, это ты ку-ку! Мы ему сейчас такую бабу найдем, локти будешь кусать», — заявила эпатажная звезда.

Отметим, что для Ларисы Гузеевой свойственны крайне эмоциональные речи и яркие характеристики героев программы «Давай поженимся!». Ранее она сравнила поведение одной из участниц шоу с образом жизни женщины с низким уровнем социальной ответственности.