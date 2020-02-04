ЗВЕЗДЫ

«Нет поста — родила»: Костенко отметила ажиотаж вокруг своей беременности

Скоро модель отправится в роддом, чтобы подарить супругу-спортсмену вторую дочку.

«Нет поста — родила»: Костенко отметила ажиотаж вокруг своей беременности
Анастасия Костенко вот-вот родит второго ребенка. Фото: instagram.com/kostenko.94

Третья супруга футболиста Дмитрия Тарасова, модель Анастасия Костенко, со дня на день родит спортсмену второго ребенка. 25-летняя девушка призналась своим подписчикам в Instagram, что боится не успеть попасть в роддом, а также не представляет, как ей придется два или три дня провести без годовалой дочки Миланы. Последняя, по словам Анастасии, как будто чувствует, что мама скоро уедет, и не отпускает ее от себя.

Но если в семье модели царит идиллия, то в социальной сети наблюдается «катастрофический ажиотаж».

«Нет поста — родила. Выставила «сториз» — это старый, рожает, сто процентов», — представила Костенко логику своих подписчиков.

Девушка ответила волнующимся, что она еще не родила. Днями занимается уборкой, борясь с чувством сонливости, а по ночам плохо спит из-за тревожных ощущений.

Напомним, уже известно, что у звездной пары родится девочка. Это будет третья дочка Тарасова. Причем первой своей наследнице (от первого брака) спортсмен собрался существенно урезать алименты.

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«Нет поста — родила»: Костенко отметила ажиотаж вокруг своей беременности
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