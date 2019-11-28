Адвокат Жорин: «Тарасов начал прикидываться малоимущим»

Футболист потребовал от суда снизить сумму алиментов до прожиточного минимума! А ведь раньше платил 400 тысяч... Кризис?

Дела у бывшего мужа Ольги Бузовой Дмитрия Тарасова после развода идут плохо. Футбольный клуб «Локомотив» прекратил с ним сотрудничество в июне, в связи с потерей работы спортсмен вынужден был выставить на продажу шикарный дом в Подмосковье, который строил с ведущей «Дома-2».

Новая жена футболиста Анастасия Костенко беременна вторым ребенком, также у Тарасова растет дочь от первого брака Ангелина. Несколько лет Дмитрий платил экс-супруге Оксане алименты в размере 400 тысяч рублей в месяц!

Но недавно футболист решил уменьшить сумму в восемь раз. То есть в ближайшем будущем дочь футболиста сможет получать 15 тысяч 225 рублей ежемесячно, если, конечно, Тарасову удастся осуществить свой план.

Журналисты Teleprogramma.pro дозвонились до звездного адвоката Сергея Жорина, который представляет в суде интересы Оксаны Тарасовой – мамы Ангелины. И вот, что нам удалось узнать.

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«Оксана считает, что таким образом Тарасов пытается ей отомстить, так как на каждом судебном заседании он все уменьшает и уменьшает сумму алиментов, — говорит Жорин. – При этом Дмитрий не стесняется выкладывать в соцсети свою шикарную жизнь.

Например, недавно он вернулся из Дубая, где, по всей видимости, дорого отдохнул. Наверное, много денег потратил, поэтому за счет ребенка хочет восстановить материальное положение».

В нашей стране существует минимальный прожиточный минимум на ребенка. Он и составляет ту сумму, которую Тарасов требует оплачивать – 15 200 рублей. То есть Дмитрий, по словам Жорина, выдает себя за малоимущего.

«В суде он говорит, что ему надо выплачивать ипотеку за свой замок, кредиты за шикарные машины. Плачется, что жизнь – не сахар. Ну, что сказать? Такой уж он человек», — заключил Жорин.

Тем не менее, футбольные клубы не спешат делать Тарасову деловые предложения, поэтому спортсмену ничего не остается, как рекламировать товары и услуги в Инстаграме и привлекать внимание к своей персоне при помощи скандалов.

Недавно Тарасов и Костенко заявили, что готовятся выпустить именную коллекцию одежды. Супруги также создали Телеграм-канал, куда выкладывает новости о своей семье. Только есть одно жирное «но»: разводясь с Бузовой, Дмитрий заявлял на всю страну, что Ольга превратила их жизнь в реалити-шоу, выкладывая в соцсети каждый шаг. При этом Тарасов по частоте постов ее уже давно переплюнул.