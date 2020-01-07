Тарасов удивился известию о скором рождении очередной девочки в своей семье

Футболист Дмитрий Тарасов выразил удивление, что его супруга, модель Анастасия Костенко, родит в недалеком будущем очередную девочку. В Instagram жена спортсмена разместила ролик. На кадрах можно увидеть, как футболист лопает шарик, а из него вылетает розовое конфетти. Это явный признак того, что в семье появится еще одна дочка. При этом сначала спортсмен выразил удивление, а затем нескрываемую радость.

Как сказала Анастасия Костенко, она всегда мечтала именно о погодках-доченьках. При этом, по ее словам, супруг раньше теста определил беременность супруги. Он был уверен, что в их семье на свет появится еще одна малышка.

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Отметим, что от первой супруги, Оксаны Пономаренко, у Дмитрия Тарасова есть дочь Ангелина. Не так давно он добился, чтобы платить за ребенка меньшую сумму по алиментам. Это вызвано его нестабильным финансовым положением. Игрок пока не может определиться с командой, за которую будет выступать.

Интересно, что в комментариях под постом Анастасии Костенко подписчики стали писать о том, что пара мечтала о рождении сына. Модель не прошла мимо этих слов и отреагировала на подобные заявления. «Не транслируйте свои желания на других», — написала супруга Дмитрия Тарасова.