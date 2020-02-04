Валерия дала отпор подписчице, раскритиковавшей бижутерию ее мамы

Возлюбленная музыкального продюсера заявила в соцсети, что не навязывает своего мнения посторонним, если ее ни о чем не спрашивают. Того же артистка ждет и от окружающих.

Валерия не скрывает: она очень привязана к своей маме. Вместе с Галиной Николаевной певица побывала в одном из столичных кинотеатров, совершив семейный поход в кино. Компанию возлюбленной и тёще составил Иосиф Пригожин. Артистка напомнила, что ее родительница вполне успешно проходит реабилитацию после эндопротезирования обоих коленных суставов.

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Несмотря на перенесенную операцию, Галина Перфилова вместе с дочкой и зятем посещает театры, музеи и даже рестораны. По словам Валерии, она очень гордится своей мамой, которая не только следит за своим весом, но ежедневно занимается гимнастикой, тренируется на беговой дорожке и велотренажерах.

«Она человек очень активный и любознательный по своей природе человек», — заверила певица.

На личной страничке в Instagram Валерия опубликовала свежее фото, на котором она позировала с мамой и супругом Иосифом Пригожиным. При этом артистка не оставила без внимания критику в адрес Галины Николаевны. Возлюбленная музыкального продюсера отреагировала на слова одной из подписчиц, указавшей на то, что маме знаменитости не подходят такие аксессуары и украшения.

«А я считаю, очень подходит. Что будем делать?!» — задалась вопросом артистка.

Кроме того, Валерия заявила, что среди ее поклонников есть те, кто солидарен с ее словами или же наоборот, готовы оспорить каждое высказывание. Несмотря на это, певица выразила недоумение тому, почему некоторые люди озвучивают свои мысли, если их никто и ни о чем не спрашивает. По словам артистки, она всегда держит свое мнение при себе. И того же ждет и от окружающих.