«Просыпаюсь помятой! Даже след от подушки на лице»: Стриженова клеит патчи на лоб

В одном из недавних интервью 51-летняя Екатерина Стриженова призналась, что она абсолютно не переживает из-за своего возраста и нового статуса — бабушки. У ведущей программы «Доброе утро» подрастает годовалый внук Петр. По словам знаменитости, из-за плотного съемочного графика и насыщенной жизни у нее просто нет времени на подобные размышления.

На личной страничке в Instagram возлюбленная Александра Стриженова поделилась свежим видеороликом со съемок шоу «Доброе утро» на Первом канале. В студии передачи телеведущая появилась в принтованной блузе с лаковым малиновым ремешком на талии.

«Утро доброе, бодрое, в горошек!» — отметила Екатерина.

Несмотря на занятость, Стриженова находит время и на общение с поклонниками. Так, отвечая на вопрос одной из подписчиц в микроблоге, телеведущая призналась, что предпочитает спать на животе, из-за чего иногда по утрам Екатерина просыпается со следом от подушки на лице.

«Я просыпаюсь помятой. Иногда даже след от подушки на лице. Люблю спать на животе! Но утром выручают патчи под глаза и на лоб! А вот чтобы не отекать утром, приходится на ночь не есть соленое, иначе труба!» — заверила актриса.

В свой постоянной колонке для одного из изданий светской хроники ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев прокомментировал стиль и внешность Екатерины Стриженовой.

Историк моды подметил, что артистка выглядит прекрасно и ею можно только любоваться. Соведущий Эвелины Хромченко заверил, что назвал бы возлюбленную Александра Стриженова дамой с формами, с пышной грудью. Кроме того, Васильев подчеркнул, что Екатерина умело лепит из себя не только молодую, но и стройную женщину. Она хорошо драпирует свою фигуру, отдавая предпочтение вещам с интересным кроем, блестящим фактурам. В гардеробе телеведущей есть и запоминающиеся детали: банты, пояса, перчатки и украшения. Все аксессуары Стриженова подбирает в соответствии с трендами и возрастом, считает Васильев.