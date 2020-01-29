Васильев о гардеробе Чеховой: «Часто выглядит, как жена юбиляра из Баку»

Ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев в своей постоянной колонке для одного из изданий светской хроники оценил стиль и внешность 42-летней Анфиса Чеховой.

По словам историка моды, сейчас, насколько ему известно, телеведущая пребывает в статусе разведенной дамы. При этом соведущий Эвелины Хромченко подметил, что нисколько не сомневается в том, что между светской львицей и актером Гурамом Баблишвили были реальные чувства и страсть.

Васильев признался, что помнит церемонию бракосочетания Анфисы. Тогда новоиспеченная невеста позировала в сиреневом платье, а ее возлюбленный в рубашке аналогичной цветовой палитры. Многим, по мнению историка моды, казалось, что эта пара будет жить вместе долго и счастливо.

«Увы… После развода Анфиса заметно похорошела и постройнела. Но у нее осталась такая же выдающаяся грудь, это то, чем Чехова всегда выделялась», — приводит 7days слова Александра Васильева.

Историк моды уточнил, что когда-то Анфиса вела передачу, выступая большим знатоком в области партнерских отношений. Этот факт, по словам соведущего Эвелины Хромченко, отразился и на гардеробе светской львицы.

«Одевается Чехова почти всегда в одном стиле — подчеркивает свое главное достоинство. Хотя я бы советовал ей обходиться без всех этих откровенных декольте. Годы бегут, Анфисе 42, и она часто выглядит как жена юбиляра из Баку, лакомый кусочек для богатого мужчины из Закавказья. А ей, на мой взгляд, больше подходят вещи без блеска. Они ее омолаживают», — заверил историк моды.

При этом Александр Васильев посоветовал телеведущей обратить внимание на стиль пин-ап 1940-х годов прошлого столетия. Эксперт в сфере моды не сомневается в том, что Анфисе подойдет обувь на платформе, как и приталенно-расклешенные платья.