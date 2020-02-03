КИНО

Феникс и Зеллвегер названы лучшими актерами по версии BAFTA

2 февраля британские кинокритики озвучили победителей в 14 номинациях.

Феникс и Зеллвегер названы лучшими актерами по версии BAFTA
Кадр из фильма «Джокер»

Хоакин Феникс и Рене Зеллвегер стали лучшими актерами по версии британских кинокритиков премии BAFTA. Мероприятие, которое собирает под своим крылом множество талантливых деятелей киноиндустрии, состоялось 2 февраля в легендарном Альберт-холле. Победителей озвучили по 14 номинациям. Феникс, ранее победивший в номинациях «Золотого глобуса» и «Гильдии киноактеров США» как лучший актер, обзавелся аналогичным званием и от британцев. Среди прямых конкурентов Феникса был назван Леонардо Ди Каприо, однако Хоакину удалось взять статуэтку за роль «Джокера», обойдя своего именитого коллегу на повороте.

Позже, появившись на сцене, Феникс произнес проникновенную речь. Он отметил, что несколько лет назад также присутствовал на BAFTA, но не мог и представить, что может осуществить цель завоевания статуэтки и стать частью большого английского киносообщества. Хоакин подчеркнул, что для него является большой честью присутствовать на событии.

Что касается Ди Каприо, то Феникс не мог не поблагодарить оппонента за многолетний опыт, который тот ему невербально передавал.

«Спасибо вам большое от меня лично и от всех людей, которые наслаждаются вашей работой вот уже 25 лет. Раньше я мог только мечтать о том, чтобы стоять здесь. Однако теперь я знаю, что не могу выполнять свои обязанности плохо», — сказал он.

Рене Зеллвегер была отмечена как лучшая актриса в мелодраме «Джуди». Среди ее соперниц значились Скарлет Йоханссон и Шарлиз Терон. Ранее актрису так же, как и Феникса, наградили «Глобусом». Со сцены Зеллвегер поблагодарила съемочную команду за отличную работу.

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Тэги:

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Феникс и Зеллвегер названы лучшими актерами по версии BAFTA
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