«Я не женщина, которая всегда «да»: Водонаева рассказала об изменившихся взглядах на секс

Алена Водонаева рассказала об изменившихся сексуальных приоритетах. Скандальная ведущая и блогер стала новой гостьей Ирины Шихман в передаче «А поговорить?».

Во время откровенной беседы Шихман процитировала книгу Алены «Голая». В ней экс-участница «Дома-2» пишет, что мама с юношества учила ее тому, что мужчине никогда нельзя отказывать в сексе. Сама же Водонаева старалась следовать этому завету, но позже, углубившись в работу, поняла, что у нее далеко не всегда хватает времени и сил на удовлетворение чужих сексуальных потребностей.

«У меня поменялось мнение на тему секса. Я вообще-то не отношусь к категории женщин, которые всегда «да». Если у меня нет, значит, это нет, и даже по второму разу подходить не надо. Да, в доверительных разговорах с мамой мы затрагиваем эту тему, и она мне неоднократно об этом говорила. Но, скорее всего, она росла в те годы, когда взгляд на секс был таким», — рассказала она.

Изменилось и восприятие Аленой мужчин. Как она сама отметила, если раньше она писала, что счастье женщины – в мужском детородном органе, который она держит в руках, то сейчас она осознала – счастье не в противоположном поле.

«Я развелась со вторым своим мужем, когда поняла, что он вообще не понимает, как устроен наш мир. Когда мне стало интересно что-то, кроме романтики и путешествий. Когда осознала, что он не может мне дать что-то, что мне нужно. Если бы я два года назад сказала – какая классная песня о том, что миром правит мужчина, то сейчас я включу трек о том, что миром правят женщины», — подчеркнула Водонаева.