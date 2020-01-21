«Отказываться от своих слов не собираюсь»: Водонаева ответила на травлю видеообращением

В своей речи телеведущая признала – несколько дней после заявления она подвергалась давлению «пропагандистской машины».

Спустя несколько дней ожесточенной критики в свой адрес Алена Водонаева записала ответное видеообращение. Четырехминутный ролик телеведущая разместила на одноименном канале в Youtube. Она призналась, что с трудом переживала обсуждения ее слов – блогер наглядно столкнулась с «пропагандистской машиной».

«Я не собираюсь отказываться от сказанного. Лишь хочу призвать тех, кого задели заголовки СМИ, прочесть мои слова в первоисточнике – ничего экстремального вы там не увидите», — сказала она.

Основным своим мотивом Водонаева назвала благосостояние россиян – Алена переживает, чтобы люди жили достойно, а материнский капитал был «приятным стимулом, а не основным поводом для деторождения». Отдельно же Водонаеву возмутил контекст, в котором рассматривали ее слова. Алена отметила, что факт ее откровенных съемок для мужских журналов не может свидетельствовать об уровне ее интеллекта или весе ее слов.

«Вы всерьез думаете, что я глупая инфузория туфелька? Прекратите пропаганду ханжества. Мое голое тело – мое дело, оно не имеет никакого отношения ни к моему интеллекту, ни к гражданской позиции», — подчеркнула Водонаева.