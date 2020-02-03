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Бестемьянова посчитала возвращение на лед 17-летней Загитовой бессмысленным

По мнению спортсменки, фигуристке будет сложно завоевывать первые места после длительного перерыва.

Бестемьянова посчитала возвращение на лед 17-летней Загитовой бессмысленным
Алина Загитова. фото: globallookpress.com/

Алина Загитова в середине января возобновила тренировки. Она делала перерыв в занятиях, так как участвовала в ледовом шоу Татьяны Навки. 17-летняя фигуристка сразу сделала свой фирменный элемент — каскад тройной лутц-тройной риттбергер. Казалось, что она находится в такой же форме, как и в 2018 году, когда стала Олимпийской чемпионкой. Хотя минувший год был сложным для девушки. Она решила сделать перерыв в карьере вскоре после провала в финале «Гран-при», где заняла шестое место.

А накануне Алина упала во время  исполнения тройного флипа на замерзшем озере в Доброграде. Так как фигуристка снова активно тренируется, многие стали ждать ее возвращения, но олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова не уверена, что Загитова вернется. Более того, она считает, что этот шаг будет бессмысленным. Советская спортсменка напомнила, что юная фигуристка пропустила целый сезон.

«Не уверена, что она сможет вернуться. Сезон в нынешних условиях — очень много. Недостаточно просто держать свой уровень, надо еще учить четверной прыжок, чтобы конкурировать с другими девочками. Ей же не нужно пятое место! Только первое!» — высказалась она.

По мнению опытной фигуристки, Загитова должна не просто быть на уровне с коллегами, но и превзойти их, а сделать это, не участвуя в соревнованиях, будет крайне сложно. При этом Бестемьянова добавила, что Алина также является украшением любого шоу. Она считает, что девушка вполне может выступать на льду в рамках подобных проектов, а не ездить по соревнованиям, пишет Sportbox.ru.

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Тэги:

Алина ЗагитоваНаталья Бестемьяновароссийские фигуристки
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Бестемьянова посчитала возвращение на лед 17-летней Загитовой бессмысленным
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