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Несуразица, но факт: Загитова осталась на афишах чемпионата Европы по фигурному катанию

Олимпийская чемпионка, как известно, не выступит на турнире.

Несуразица, но факт: Загитова осталась на афишах чемпионата Европы по фигурному катанию
Афиши с Загитовой по-прежнему остались в Граце/http://globallookpress.com/

Афиши с изображением олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алиной Загитовой по-прежнему можно увидеть в австрийском Граце. Именно в этом городе скоро начнется чемпионат Европы. Организаторы, судя по всему, были уверены, что российская спортсменка приедет на соревнования, и афиши в некоторых местах не поменяли, сообщает «Спорт-Экспресс».

Алина Загитова. Фото
Загитова осталась на афишах ЧЕ/»Спорт-Экспресс»

Отметим, что Алина Загитова чуть больше месяца назад в эфире Первого канала заявила, что пропустит чемпионат страны. В связи с этим она фактически автоматически лишалась шансов поехать на чемпионат Европы и мира.

При этом чисто теоретический шанс у спортсменки отобраться на эти турниры был. Однако она сама сразу отсекла возможность поехать на соревнования не по спортивному принципу.

Добавим, что слова Загитовой о приостановке карьеры привели к громкому скандалу. На этот счет высказались почти все звезды фигурного катания прошлого. Мнения Татьяны Тарасовой и Евгения Плющенко подвергла критике наставница российской фигуристки Этери Тутберидзе.

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Алина ЗагитоваГрацНовости googleТатьяна Тарасовафигурное катаниеЧемпионат ЕвропыЭтери Тутберидзе
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Несуразица, но факт: Загитова осталась на афишах чемпионата Европы по фигурному катанию
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